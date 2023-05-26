В Коле на Поморской набережной пройдёт фестиваль детства и юности «Фестиваль Первых»

1 июня в Коле на Поморской набережной состоится фестиваль детства и юности «Фестиваль Первых», приуроченный ко Дню защиты детей. Его организатором выступает региональное отделение Движения Первых Мурманской области при поддержке правительства Мурманской области и администрации Кольского района.

Участниками станут дети и молодёжь в возрасте от 6 до 18 лет, детские и молодёжные объединения региона из муниципальных образований, а также все желающие северяне.

Тематические площадки фестиваля будут работать с 12 до 18 часов, торжественное открытие в 14.00.

Пространства фестиваля насыщены массой активностей. В программе интерактивные площадки, лазертаг, танцевальные мастер-классы, караоке, молекулярная дженга, атомные шашки, графическое рисование, гигантские настольные игры, городки, забег на беговелах, гонки на самокатах, пляжный волейбол, химическая кухня, добрые мастерские, мастер-класс декоративно-прикладного искусства, мастер-класс по игре на барабанах, запуск воздушных змеев и многое другое. Кульминацией праздника станет выступление музыкальной кавер-группы. А завершится мероприятие дискотекой от радио «Record Мурманск», сообщает комитет молодежной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru