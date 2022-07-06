В Коле на Поморской набережной пройдёт фестиваль воздушных змеев, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности

Фестиваль запуска воздушных змеев состоится 10 июля в 12.00 на Поморской набережной Колы. Мероприятие будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Его проводит Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений при поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области.

В программе: семейный квест, интерактивные площадки, аквагрим, танцевально-развлекательная подзарядка от студии танцев DanceLab, акция по сбору корма и товаров первой необходимости для животных и фотовыставка четвероногих обитателей приюта, акция #Мывместе, концертная программа с выступлением вокалистов Мурманской области и DJ, фотозона и Event-аттракцион, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.

Также состоится массовый запуск воздушных змеев.

Участвовать в фестивале может любой желающий. Обязательна регистрация по ссылке. Молодые семьи смогут получить воздушных змеев от организаторов.