В Коле на Поморской набережной состоится фестиваль молодёжных субкультур

Вчера на оперативном совещании глава региона пригласил всех северян на фестиваль молодёжных субкультур. Он состоится 11 сентября на Поморской набережной в Коле.

«Площадка, которая была достойно благоустроена, вошла в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства 2021 года. На территории Поморской набережной пройдут соревнования по экстремальным видам спорта. Юные заполярные райдеры продемонстрируют трюки на самокатах и скейтбордах, а также покажут мастерство катания на велосипедах BMX. Уверен, что фестиваль пройдет ярко и интересно», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, наряду с «Кубком Арктики» по экстремальным видам спорта в рамках фестиваля пройдёт Dance Battle в стиле хип-хоп и брейкинга, а также соревнования по пляжному волейболу «в двойках» и стритболу. Всем желающим принять участие необходимо пройти предварительную регистрацию до 21:00 7 сентября. Скачать бланк заявки на участие и узнать подробную информацию о соревнованиях можно в официальном сообществе фестивале «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/sportfest51