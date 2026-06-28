В Коле на Поморской набережной состоялся юбилейный пятый фестиваль выпускников «Арктический берег»

Праздник, который проводится по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, объединил более 3,5 тысячи юношей и девушек со всего Кольского Заполярья, чтобы вместе отметить завершение школьного этапа жизни.

Для ребят 27 июня работали образовательные площадки, где свои возможности представили Мурманский арктический университет, колледжи и техникумы региона. Выпускники смогли узнать о направлениях подготовки, условиях поступления, мерах поддержки, а также пообщаться с представителями крупнейших работодателей, познакомиться с программами стажировок, практик и перспективами построения карьеры в Арктике. Для ребят также были организованы мастер-классы, интерактивные площадки, конкурсы, фотозоны и насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов региона.

Со сцены участников фестиваля поздравила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Вы – будущее Мурманской области, те, с кем связано развитие нашего региона. Где бы вы ни продолжили обучение, помните о своей малой родине, достигайте новых высот, возвращайтесь и вносите свой вклад в развитие Кольского Заполярья. Мы верим в каждого из вас и гордимся вами», – подчеркнула Ольга Вовк.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова отметила, что выпускники региона в этом году продемонстрировали высокие результаты на государственной итоговой аттестации.

«Наши школьники показывают впечатляющие результаты: растёт количество высокобалльных работ практически по всем предметам, в регионе уже 31 стобалльник, три выпускника стали мультистобалльниками. Особенно важно, что многие ребята, даже выбирая обучение за пределами региона, заключают целевые договоры и планируют вернуться работать в Мурманскую область. Именно сегодняшние выпускники будут определять будущее нашего региона, нашей Арктики и всей страны. Мы искренне гордимся каждым из них», – сказала Диана Кузнецова.

Кульминацией фестиваля стал концерт певицы Минаевой, которая исполнила для выпускников свои самые известные композиции.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570206/#&gid=1&pid=10