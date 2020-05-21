В Коле началась санитарная обработка общественных территорий

Сегодня в районном центре началась санитарная обработка остановок на проспекте Миронова. Днём подрядчик продезинфицировал специальным раствором четыре комплекса, после бригада обработала антисептиками мемориал павшим воинам, который сами жители называют «Кольским Алёшей».

Качество работ контролировали специалисты районной администрации и УГХ г. Кола. Они отмечают, что дезинфекция районного центра будет продолжена и в дальнейшем. В ближайшие дни подрядчик обеззаразит остальные остановочные комплексы города.

В муниципалитете продолжают работы по дезинфекции подъездов многоквартирных домов и управляющие компании.

Помимо этого в районе также предстоит обеззаразить все социальные объекты. Начнут с районного Центра культуры и отделения МФЦ в городе Кола. Эти работы будут проводить специалисты Ногинского и Невского спасательных центров МЧС России, которые разбивали полевой госпиталь в районе Белокаменки.