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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.24 14:15

В Коле определили лучших на чемпионате и первенстве Мурманской области по рукопашному бою

В физкультурно-оздоровительном комплексе Коли состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по рукопашному бою. За золотые медали чемпионата боролись мужчины в шести весовых категориях, а в первенстве принимали участие юноши и девушки от 12 до 17 лет из Мурманска, Кольского района, Североморска, Североморска-3, Заозерска, Ревды и Апатитов 

Старт состязаниям дала председатель комитета Мурманской областной Думы седьмого созыва по культуре, молодежной политике, туризму и спорту Лариса Круглова. В своей приветственной речи Лариса Николаевна отметила колоссальное количество участников соревнований и пожелала спортсменам победы не только на поле поединков, но и над собой.

«Вы все – сильные! Боритесь до конца, побеждайте, верьте в себя, в свои силы и свой успех. Пусть победит сильнейший!», – напутствовала Лариса Круглова участников состязаний. 

По результатам чемпионата Мурманской области золотые медали в своих весовых категориях завоевали Фахриёр Касимов, Александра Хатаян, Николай Варламов, Беслан Итазов, Андрей Карпенко, Самран Гаджиахмедов. В областном первенстве лучшими стали Никита Аксенов, Даниил Балан, Арсений Русинов, Джамал Исмаилов, Марк Бобров, Артем Плетюх, Валентин Бубнов, Александр Костюк, Тимур Кучуберия, Владислав Савельев, Олег Шлявас, Максим Лебедев, Мурат Максимкин, Кирилл Поднебесников, Максим Грачев, Константин Дудыкин, Феликс Саакян, Егор Черкашин, Анатолий Слободанюк, Егор Шпак, Тигран Асрян, Леонид Федоров, Михаил Александров, Даниил Колобков, Валерий Царьков, Вадим Данилкин, Милана Лысенко, Ирина Михайлиди, Виктория Жбанова, Софья Стартоста, Кристина Виноградова, Ульяна Щербинева Светлана Смирнова и Виктория Мартынова.

Как сообщает региональное Министерство спорта, все победители, а также призёры по итогам соревнований стали кандидатам в сборную команду Мурманской области, которая представит регион на окружных соревнованиях в Вологде, которые запланированы в начале декабря 2024 года. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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