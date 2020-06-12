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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.20 09:20

В Коле организуют большую парковку для автовладельцев, чтобы минимизировать неудобства от движения грузовых составов

Администрация района и железнодорожники минимизируют временные неудобства для жителей города Кола, связанные с предстоящим увеличением количества проходящих через город поездов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, руководители Кольского района и Октябрьской железной дороги ещё раз вчера обсудили этот вопрос. Встречу провели не в кабинетах, а прямо не железнодорожном переезде, который соединяет проспекты Защитников Заполярья и Миронова.

С 23 июня интенсивность движения поездов по участку железной дороги, проходящему по территории города Кола и посёлка Молочный, увеличивается. Пока ремонтируется рухнувший в районе Молочного железнодорожный мост, принято решение использовать ветку через райцентр как основную.

Чтобы максимально увеличить пропускную способность двухкилометрового переезда, от станции Кола до района центральной площади на проспекте Миронова, будет осуществлена синхронизация переездной сигнализации со светофорами, которые в ближайшее время будут установлены на перекрестке. Два пешеходных перехода через пути на территории самого города Кола также будут оборудованы сигнализацией. На эти работы в резервном фонде Кольского района заложены порядка 1,5 миллиона рублей. Светофорный объект также будет запущен до начала движения поездов через центр города.

Разработан и проект ограждения, которое будет установлено вдоль всего участка железнодорожного пути, идущего по территории Колы. Также будет обновлено асфальтовое покрытие и нанесена новая дорожная разметка.

Сейчас железнодорожники прорабатывают технологию пропуска составов, при которой будет минимизировано время закрытия переезда для проезда автотранспорта.

- Помимо этого администрация планирует организовать на площади проспекта Миронова большую парковочную зону. Чтобы владельцы машин, которые живут в ближайших домах, оставляли свой транспорт именно здесь, а не стояли с утра в ожидании у шлагбаума, - подчеркнул глава Кольского района Андрей Малхасян. – После увеличения интенсивности движения проездов через Колу мы также планируем ограничить въезд большегрузов в нижнюю часть города. Ночью многие владельцы грузовиков паркуют их возле своих домов. Это тоже поможет избежать транспортного коллапса.

Обустраивается железнодорожный переезд и в посёлке Молочный. В настоящее время на улице Строителей оборудуется железнодорожный переезд, проходящий через строящийся участок дороги от станции Выходной до станции Мурмаши. На данном переезде будет находиться дежурный работник. Участок будет оборудован шлагбаумом, на нём будет установлено освещение.

Пояснили представители Октябрьского отделения РЖД и сроки окончания ремонта железнодорожного моста, рухнувшего в районе Молочного. Поезда начнут по нему движение уже в октябре этого года. Цена всех работ 1,2 миллиарда рублей. При этом контракт предусматривает и благоустройство самой линии, такие как вырубка вдоль нее деревьев, прокладка системы водоотведения, освещение некоторых участков и многое, многое другое. Эти, не первоочередные работы, будут завершены к осени следующего года.

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