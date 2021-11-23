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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.21 15:30

В Коле открылось движение по новому мосту через реку Тулому

Сегодня Росавтодор официально открыл автомобильное движение по новому мосту через р. Тулома в Коле. В церемонии запуска моста приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и заместитель губернатора Юрий Сердечкин.

Необходимость в строительстве нового мостового перехода в Коле возникла в 2019 году, когда старое сооружение – возведённый в 1952 г. стальной мост арочной конструкции – перестало соответствовать современным требованиям и было признано неремонтопригодным. Автомобильное движение по мосту было прекращено, после чего в результате уникальной технологической операции он был перемещён в сторону и некоторое время использовался как пешеходный. Одновременно с этим началось строительство нового перехода. Полный демонтаж прежнего моста был выполнен в текущем году.

Первыми по новому мосту проехали губернатор и принимавший работу директор Мурманского филиала ФКУ Упрдор «Кола» Андрей Аляпкин. Длина вновь построенного моста – более 190 м, ширина – порядка 15 м. Он включает в себя две полосы движения, полосы безопасности и тротуары. Сооружение выполнено из сталежелезобетона и размещено на четырёх бетонных опорах. Мост оборудован освещением, украшен архитектурно-художественной подсветкой.

Андрей Чибис поздравил жителей Мурманска, Колы и близлежащих посёлков с завершением строительства необходимого всем объекта.

«Мы очень активно занимаемся дорожной сетью. За последние два года обновили 2,8 млн квадратных метров асфальтового покрытия. И плотно занялись мостами. Спасибо коллегам из Росавтодора – мост через реку Тулому имеет очень большое значение, он сокращает транспортную цепочку до Причального и Туломы, что очень важно для этих населённых пунктов. В этом году мы завершили ремонт моста через реку Умбу, в прошлом году – мост в Териберке. Привлекаем и федеральные, и региональные средства, чтобы заниматься не только дорогами, но и ремонтом мостов, – это наша программа», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что подсветка моста превращает его в настоящее украшение Колы.

«Очень хороший пример, когда не просто сооружение строится, но ещё и всё делается красиво, это очень приятно видеть. Огромное спасибо дорожникам, строителям Росавтодора и нашего подразделения Упрдор «Кола» за качественно проведённую работу!» – сказал Андрей Чибис.

Заместитель губернатора Юрий Сердечкин пояснил, что мосты, искусственные сооружения и путепроводы стали приоритетом в проведении дорожных работ в Кольском Заполярье. По словам вице-губернатора, в регионе насчитывается 271 мост и путепровод. Большая часть из них – мосты на региональных и муниципальных дорогах, и все они требуют пристального внимания региональной власти.

«В этом году мы сосредоточились на мостах, на эти цели было направлено порядка 350 миллионов. Был проведён ремонт моста через Умбу, практически завершились работы по путепроводу на трассе Заполярный – Сальмиярви, начаты работы по реконструкции моста через реку Мартимъявр. На следующий год мы планируем ещё больше нарастить объём финансирования, которое направляем на эти цели. В планах – завершение ремонта моста через Мартимъявр, работ по мосту в Ловозере, проведение комплексного ремонта моста через реку Кети», – сообщил Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вице-губернатор напомнил, что в связи с открытием моста в Коле расписание движения общественного транспорта возвращается к тому, которое действовало два года назад. Речь идёт о пригородных автобусных маршрутах 204, 205, 119, 109, 111 и 120, которые временно курсировали через объездные пути.

Комментарии

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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