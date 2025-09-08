В Коле открылся «Добро.Центр» для поддержки волонтёров и инициативных граждан

На базе Кольской межпоселенческой библиотеки имени М.В. Ломоносова и молодёжного пространства «СОПКИ» начал работу «Добро.Центр», призванный объединить волонтеров и оказать поддержку всем, кто хочет заниматься добровольческой деятельностью.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, на территории Мурманской области открыто 12 «Добро.Центров». Эта работа реализуется по поручению Президента РФ и губернаторского плана «На Севере — жить!».

«Добро.Центр» станет площадкой для обмена опытом, получения методической и консультационной помощи. Здесь волонтёры и организации смогут найти ресурсы для реализации своих инициатив и получить поддержку в организации добрых дел. Также, в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» на базе центра будут организованы встречи волонтёров Клуба серебряных добровольцев «Активное поколение» Кольского округа, а совместно с фондом «Северный характер» — мероприятия для лиц серебряного возраста по оказанию помощи бойцам в зоне СВО, такие как изготовление маскировочных сетей и окопных свечей.

«Это пространство создано для вас — для волонтёров, инициативных граждан, для каждого, кто готов предлагать, действовать и менять мир вокруг себя к лучшему. Здесь вы найдёте поддержку, ресурсы и таких же неравнодушных людей, как и вы. Пусть отсюда начинаются большие и малые добрые дела, которые согреют наш суровый северный край. Сила Севера — в людях!», — отметила заместитель председателя комитета молодёжной политики Мурманской области Ольга Малкова.

«Добро.Центр» открыт для всех, кто хочет внести свой вклад в развитие региона и оказать помощь нуждающимся.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552939/#&gid=1&pid=3