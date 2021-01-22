ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Секс в большом городе, или Потерянная гармонияВыгодно купить квартиру – подскажут эксперты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.01.21 11:00

В Коле открылся новый прививочный пункт

Ещё один прививочный кабинет открылся для вакцинации против коронавируса в здании Кольской районной больницы (просп. Защитников Заполярья, 11). Его пропускная способность – 300 человек в день. С 21 января он принимает желающих получить защиту от ковида.

Актуальный список прививочных пунктов для вакцинации против COVID-19 в Мурманской области (на 22.01.2021г.):

Мурманская городская поликлиника №1

г.Мурманск, ул. Шмидта, 41/9.

Мурманская городская поликлиника №2

г.Мурманск, ул. Морская, 9.

Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи

г.Мурманск, ул. Лобова, 10.

Областная клиническая больница им. П.А. Баяндина

г.Мурманск, ул. Павлова, 6/4.

Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск

г.Североморск, ул. Ломоносова, 10.

Кольская центральная районная больница

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 11;

Мурмаши, ул. Кайкова, 30;

Видяево, ул. Центральная, 16.

Печенгская центральная районная больница

г.Заполярный, ул. Юбилейная, 13 б;

г.Никель, Больничный городок, 1.

Кандалакшская центральная районная больница

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 50.

Мончегорская центральная районная больница

г.Мончегорск, пр. Металлургов, 35а.

Оленегорская центральная городская больница

г.Оленегорск, ул. Строительная, 20.

Апатитско-Кировская центральная городская больница

г.Апатиты, ул. Бредова, 18.

Прививочные кабинеты открываются на базе лечебных учреждений Мурманской области по мере их оборудования. Список будет регулярно обновляться.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.01.21 14:52
Позволю себе выразить свое мнение и мнение моих коллег по работе и общей борьбе. Я и мои коллеги по работе и общей борьбе ВОЗМУЩЕНЫ этим фактом! Мы не верим словам директора компании перевозчика госп
Комментарий к новости:В Мурманске сгорели 11 маршруток. Такое уже в истории города было
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска, большой
22.01.21 11:31
От имени всего коллектива ОУ хочу сказать слова благодарности коллективу ММБУ «УДХ»! Я, мои коллеги по работе и общей борьбе, работники ОУ и, конечно, же учащиеся каждый день "оцениваем" работу ММБУ
Комментарий к новости:Дороги в Мурманске, несмотря на морозную погоду, убираются в круглосуточном режиме
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
20.01.21 12:31
А где же наши ряженые (учащиеся МБОУ КШМ)? Почему они не участники месячника оборонно-массовой и спортивной работы? Толку в учебе никакого, но они же о, как, научились на скорость разбирать-собрать А
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной работы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Телефонные мошенники «переквалифицировались» в сотрудников МВД-PRO Валюту (16+)Российский врач-иммунолог назвал простой способ снижения риска заражения коронавирусом-PRO Энергетику (18+)-38 градусов! Энергетики работают в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)С 1 сентября штрафы с дорожных камер можно будет оспорить через портал госуслуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика