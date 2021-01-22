В Коле открылся новый прививочный пункт
Ещё один прививочный кабинет открылся для вакцинации против коронавируса в здании Кольской районной больницы (просп. Защитников Заполярья, 11). Его пропускная способность – 300 человек в день. С 21 января он принимает желающих получить защиту от ковида.
Актуальный список прививочных пунктов для вакцинации против COVID-19 в Мурманской области (на 22.01.2021г.):
Мурманская городская поликлиника №1
г.Мурманск, ул. Шмидта, 41/9.
Мурманская городская поликлиника №2
г.Мурманск, ул. Морская, 9.
Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи
г.Мурманск, ул. Лобова, 10.
Областная клиническая больница им. П.А. Баяндина
г.Мурманск, ул. Павлова, 6/4.
Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск
г.Североморск, ул. Ломоносова, 10.
Кольская центральная районная больница
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 11;
Мурмаши, ул. Кайкова, 30;
Видяево, ул. Центральная, 16.
Печенгская центральная районная больница
г.Заполярный, ул. Юбилейная, 13 б;
г.Никель, Больничный городок, 1.
Кандалакшская центральная районная больница
г.Кандалакша, ул. Первомайская, 50.
Мончегорская центральная районная больница
г.Мончегорск, пр. Металлургов, 35а.
Оленегорская центральная городская больница
г.Оленегорск, ул. Строительная, 20.
Апатитско-Кировская центральная городская больница
г.Апатиты, ул. Бредова, 18.
Прививочные кабинеты открываются на базе лечебных учреждений Мурманской области по мере их оборудования. Список будет регулярно обновляться.