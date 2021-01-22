В Коле открылся новый прививочный пункт

Ещё один прививочный кабинет открылся для вакцинации против коронавируса в здании Кольской районной больницы (просп. Защитников Заполярья, 11). Его пропускная способность – 300 человек в день. С 21 января он принимает желающих получить защиту от ковида.

Актуальный список прививочных пунктов для вакцинации против COVID-19 в Мурманской области (на 22.01.2021г.):

Мурманская городская поликлиника №1

г.Мурманск, ул. Шмидта, 41/9.

Мурманская городская поликлиника №2

г.Мурманск, ул. Морская, 9.

Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи

г.Мурманск, ул. Лобова, 10.

Областная клиническая больница им. П.А. Баяндина

г.Мурманск, ул. Павлова, 6/4.

Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск

г.Североморск, ул. Ломоносова, 10.

Кольская центральная районная больница

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 11;

Мурмаши, ул. Кайкова, 30;

Видяево, ул. Центральная, 16.

Печенгская центральная районная больница

г.Заполярный, ул. Юбилейная, 13 б;

г.Никель, Больничный городок, 1.

Кандалакшская центральная районная больница

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 50.

Мончегорская центральная районная больница

г.Мончегорск, пр. Металлургов, 35а.

Оленегорская центральная городская больница

г.Оленегорск, ул. Строительная, 20.

Апатитско-Кировская центральная городская больница

г.Апатиты, ул. Бредова, 18.

Прививочные кабинеты открываются на базе лечебных учреждений Мурманской области по мере их оборудования. Список будет регулярно обновляться.