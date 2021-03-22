В Коле поднимут дорогу на 70 сантиметров для обеспечения надёжного водоснабжения Мурманска

В Юго-восточном микрорайоне города Колы состоялось выездное совещание администрации и УГХ Кольского района, руководства ГОУП «Мурманскводоканал». В микрорайоне, в народе называемом «Комсомольская горка», выделено более 400 участков под индивидуальное жилищное строительство, в том числе, для многодетных семей.

При поддержке областного правительства в прошлом году администрация Кольского района и «Мурманскводоканал» отработали 30 земельных участков, которые на сегодняшний день обеспечены водоснабжением.

«Работа продолжится и в этом году. Ещё 38 участков будут подключены к водоснабжению, – рассказал Александр Лихолат, глава администрации Кольского района. – На эти цели выделена субсидия в размере 6 миллионов 600 тысяч рублей. Отработаны также вопросы с МРСК «Северо-Запад Колэнерго» по техническому подключению участков к электроснабжению».

«Трубопровод проложен, стоят колонки, можно подключаться, но нет разбора для подачи воды, – отметил Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал». – Просто так грузить трубопровод нельзя, мы получим отрицательный результат. Мы надеемся, что в этом году застройка пойдёт активнее, чтобы качественно произвести работы».

Ещё один важный вопрос – организация дорожной сети на Комсомольской горке. Под землей проходит труба водовода диаметром метр. По ней под высоким давлением подаётся вода в Мурманск. Прокладывали водовод в 60-х годах прошлого века, тогда же делали техническую дорогу, чтобы его обслуживать. А когда в этом микрорайоне Колы началось строительство частных домов, люди стали использовать проложенную грунтовку для ежедневных передвижений. Труба под постоянным давлением вышла на поверхность – под снегом её не видно, но, когда он растает, машины начнут ездить прямо по ней. При ударном воздействии может произойти разрыв в местах сварки.

В этом случае весь объём воды, который поступает в город Мурманск, может изливаться вниз по рельефу, затапливая все низлежащие участки. Кроме того, в городе Мурманске может снизиться давление в системе водоснабжения.

«Мурманскводоканал» в ближайшее время приступит к необходимым для обеспечения сохранности водовода работам. Для этого дорогу нужно будет поднять на 70 сантиметров. Предварительно расчистить её от снега. На время проведения работ несколько съездов в микрорайоне придётся перекрыть – пояснил Андраник Мусатян. – Самое главное – предотвратить возможный негативный сценарий».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, по информации администрации Кольского района проезды и дороги Комсомольской горки паспортизированы. Чётко сформированный дорожный план Юго-восточного микрорайона позволит включить в перспективе местные проезды и дороги в национальный проект «Безопасные качественные дороги», чтобы получать средства на их дальнейший ремонт и благоустройство.