В Коле полностью завершён ремонт дорожных объектов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Коле завершены работы по асфальтированию на всех объектах, включённых в план 2020 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В городе обновили дорожное покрытие на улицах Заводской, Строительной, Андрусенко и Кривошеева, а также проезд от Нагорной улицы до Заводской общей протяженностью более двух километров. Сегодня качество выполненных работ оценили вице-губернатор Юрий Сердечкин и министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

«Кола впервые участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и достаточно успешно. Работы выполнены быстро и качественно. Это первые объекты, реализованные по нацпроекту в регионе даже раньше установленного срока. Стоимость контракта составила почти 26 миллионов рублей», – прокомментировал Артём Гришин.

На пяти участках дорог рабочие заменили асфальт, установили бортовой камень и ливневые лотки. Завершающим этапом ремонта стало нанесение разметки краской со световозвращающими элементами. В настоящее время еще четыре объекта вышли на финальную стадию. Ремонтные работы практически завершены на участках автодорог Умба – Варзуга, Пиренга – Ковдор, Оленегорск – Ловозеро и Салла.