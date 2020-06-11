В Коле появилась рябиновая аллея

Районный центр присоединился к Всероссийской акции «Сад памяти». В годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во всех городах страны будет высажено 27 миллионов деревьев. По официальным данным именно столько человек погибло за годы войны.

В Коле акцию поддержали активисты Единого волонтёрского центра. Движение возглавляет первая леди Мурманской области – Евгения Чибис. Сегодня она лично приняла участие посадке саженцев. К ней присоединились глава Кольского района Андрей Малхасян, глава муниципального образования г. Кола Светлана Чукарева, а также самые активные члены молодежного направления регионального «ОНФ», работники администрации и просто неравнодушные жители города.

В районном центре аллею решено было разместить в микрорайоне ж/д. станция Кола, вдоль улицы Привокзальной. Еще к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне здесь были посажены первые саженцы. Сегодня в парке появился новый участок, на котором высадили 40 рябин.

- Когда-то здесь стояли старые двухэтажные дома. Со временем жителей расселили, а пустырь вдоль дороги остался, поэтому пять лет назад мы и решили облагородить этот участок, - рассказала Светлана Чукарева.- Тогда мы посадили здесь лиственницы, ели, осины, черемуху и сирень. Все саженцы отлично прижились, некоторые уже выше меня ростом. В этот раз мы решили высадить участок из рябин. Саженцы нам предоставил Мурманский лесхоз. Эти деревья отлично адаптированы под наши климатические условия. Со временем аллея станет дополнительным щитом для жителей ближайших домов, приглушая шум от дороги. Да и птицам подспорье, зимой ягоды рябины их любимое лакомство.

- Не только Кола поддержала акцию «Сал памяти», - отметил Андрей Малхасян. – В нашем муниципалитете деревья будут высажены в Мурмашах, Туломе, Молочном, Ура-Губе, Мишуково и Междуречье. Всего мы посадим 120 саженцев, причем не только рябины. Будет и ель, и сосна. Как правило, такие аллеи появятся рядом с монументами, возведенными на местах боев или в память о жителях павших в годы Великой Отечественной войны. Такие памятники есть практически во всех наших населенных пунктах.

Акция продолжится уже завтра. К ней присоединится Мурманск. В сквере у Управления «Тралфлота» будет также высажено 75 рябин. На выходных саженцы посадят на Абрам–Мысе. В регионе акция «Сад памяти» завершится в «Долине Славы». 22 июня там также появится новая аллея.

- Жители Заполярья с удовольствием поддержали эту акцию, - рассказала руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис. – Очень важно, что ты оставляешь после себя. Кто-то оставляет мусор, мы вместе с волонтерами оставляем деревья! Немаловажно и то, что мы к посадкам привлекаем нашу молодежь. Чтобы они чувствовали сопричастность к подвигу их дедов и прадедов, которые одержали самую главную Победу!