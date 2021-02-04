В Коле приступили к облицовке фасада быстровозводимого спорткомплекса с плавательным бассейном

В Коле продолжается строительство быстровозводимого спорткомплекса с плавательным бассейном в рамках приоритетного проекта и государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области». В настоящее время подрядчик полностью завершил монтаж металлоконструкций будущего здания и сэндвич-панелей и заканчивает устройство кровли.

«Работы идут активно, в графике. 1 февраля началась облицовка фасада панелями. На днях на стройплощадку прибудут специалисты, которые приступят к монтажу оборудования водоподготовки», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

На сегодняшний день на объекте трудится порядка 50 человек, которые монтируют освещение, вентиляцию и инженерные сети, а также проводят отделочные работы.

Как сообщает региональное Министерство строительства, быстровозводимый комплекс с плавательным бассейном в Коле должен был быть сдан в декабре 2020 года. Однако непростая эпидемиологическая обстановка и задержка с поставкой материалов внесли коррективы в график работ. Прогнозный срок завершения работ – 30 марта 2021 года.