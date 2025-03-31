Эксперты hh.ru обнаружили новые схемы мошенничества работников! Будьте внимательныУчёные удивляют: в техасской компании создали мышей с шерстью мамонта, а на Кипре кур «пенсионного возраста» отправляют работать на оливковые фермы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.03.25 11:30

В Коле продолжается строительство жилого комплекса «Кольские Огни»

Подрядчик уже приступил к заливке первого бетона в основание фундамента многоэтажных домов первой очереди.

Ранее группа «Самолёт» завершила подготовку всей необходимой документации и получила разрешение на строительство первой и второй очередей. Месяц назад на улице Поморской в Коле только начиналась разработка котлована. А теперь строители уже приступили к заливке фундамента.

На стройплощадке жилого комплекса «Кольские Огни» завершены работы по устройству котлованов под три корпуса жилых домов. Выполнена подготовка основания под фундамент. До конца недели подрядчик планирует выполнить бетонную подготовку под фундамент первого корпуса, на следующей неделе - для второго и третьего корпуса. Подрядчик мобилизован, строительные материалы на данный этап работ завезены в полном объёме.

«Кольские огни» – это первый за 30 лет строительный проект жилого микрорайона, который реализуется частным девелопером в Мурманской области, и это не про строительство зданий, а про создание нового, комфортного и устойчивого к суровым климатическим условиям пространства для жизни. Мы учли все особенности региона: от использования уникальных строительных материалов, которые позволяют домам сохранять прочность при капризах арктической погоды, до разработки инфраструктуры, ориентированной на удобство и безопасность», – отметила директор по девелопменту «Самолёт Страна» Ольга Щилова.

Напомним, что инвестиции в масштабный проект на улице Поморской в Коле составят 9 млрд рублей. Первую очередь из 5 домов от 9 до 14 этажей на 1,5 тысячи семей планируют сдать уже в 2027 году. Всего рассчитывают возвести в Коле почти 9 тысяч кв. метров жилья. В новом жилом комплексе доступна покупка квартир по «Арктической ипотеке» под 2%.

Как резиденту АЗРФ компании был предоставлен земельный участок под его реализацию, а также налоговые льготы. Кроме того, в рамках соглашения правительство Мурманской области взяли на себя обязательство по обеспечению необходимой инженерной инфраструктурой этого микрорайона.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманске на разных этапах находятся проекты жилищного строительства другими крупными федеральными «Глоракс» и «ТСД», которые также стали резидентами АЗРФ. Всего в том числе в рамках мастер-планов опорных агломераций Мурманской области до 2035 года в регионе планируется ввести порядка 1 млн кв. метров нового жилья.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob Старт» поможет студентам устроиться на практику и найти стажировку-PRO Валюту (16+)Доллар США слабеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика