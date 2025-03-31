В Коле продолжается строительство жилого комплекса «Кольские Огни»

Подрядчик уже приступил к заливке первого бетона в основание фундамента многоэтажных домов первой очереди.

Ранее группа «Самолёт» завершила подготовку всей необходимой документации и получила разрешение на строительство первой и второй очередей. Месяц назад на улице Поморской в Коле только начиналась разработка котлована. А теперь строители уже приступили к заливке фундамента.

На стройплощадке жилого комплекса «Кольские Огни» завершены работы по устройству котлованов под три корпуса жилых домов. Выполнена подготовка основания под фундамент. До конца недели подрядчик планирует выполнить бетонную подготовку под фундамент первого корпуса, на следующей неделе - для второго и третьего корпуса. Подрядчик мобилизован, строительные материалы на данный этап работ завезены в полном объёме.

«Кольские огни» – это первый за 30 лет строительный проект жилого микрорайона, который реализуется частным девелопером в Мурманской области, и это не про строительство зданий, а про создание нового, комфортного и устойчивого к суровым климатическим условиям пространства для жизни. Мы учли все особенности региона: от использования уникальных строительных материалов, которые позволяют домам сохранять прочность при капризах арктической погоды, до разработки инфраструктуры, ориентированной на удобство и безопасность», – отметила директор по девелопменту «Самолёт Страна» Ольга Щилова.

Напомним, что инвестиции в масштабный проект на улице Поморской в Коле составят 9 млрд рублей. Первую очередь из 5 домов от 9 до 14 этажей на 1,5 тысячи семей планируют сдать уже в 2027 году. Всего рассчитывают возвести в Коле почти 9 тысяч кв. метров жилья. В новом жилом комплексе доступна покупка квартир по «Арктической ипотеке» под 2%.

Как резиденту АЗРФ компании был предоставлен земельный участок под его реализацию, а также налоговые льготы. Кроме того, в рамках соглашения правительство Мурманской области взяли на себя обязательство по обеспечению необходимой инженерной инфраструктурой этого микрорайона.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманске на разных этапах находятся проекты жилищного строительства другими крупными федеральными «Глоракс» и «ТСД», которые также стали резидентами АЗРФ. Всего в том числе в рамках мастер-планов опорных агломераций Мурманской области до 2035 года в регионе планируется ввести порядка 1 млн кв. метров нового жилья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/