В Коле прошёл Чемпионат Мурманской области по автомобильному кроссу

На автодроме «Комсомольская Горка» в Коле состоялся Чемпионат Мурманской области по автомобильному кроссу, посвящённый Дню автомобилиста. Он проводится традиционно с 1987 года.

Участниками соревнований в этом году стали спортсмены из Мурманска, Североморска, Апатит, Мончегорска, Кировска, Кандалакши, Полярных Зорь. На торжественной церемонии открытия к участникам кросса обратился заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Тиховский.

«Лучший подарок автомобилисту – праздник автомобильного спорта! – отметил Виктор Тиховский. – А в качестве пожелания всем автовладельцам: пусть в пути мотор не подводит, остановки совершаются только заблаговременно запланированные, а на финише всегда ждут родные и близкие!».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, гонки проводились в зачетной группе «Д2-2500», «Д3-мини» и двух разных классах подготовки автомобилей: автомобили объёмом двигателя 2 л – 1 заезд; Д-3 Юниор (14 – 16 л) – 2 заезд.