В Коле прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка

На площади у районного Центра культуры на один день расположились торговые ряды с товарами сельскохозяйственных предприятий, фермерских и частных хозяйств. В этом году в Колу приехали более сорока предпринимателей и фермеров из Кольского района, Мурманской области, а также пасечники из Саратова и Воронежа.

В церемонии открытия ярмарки приняли участие председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Лариса Круглова, глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава города Кола Светлана Чукарева.

- Ярмарка уже стала визитной карточкой Колы, - отметила Лариса Круглова. - Радует, что этот осенний праздник стал хорошей традицией одного из древнейших городов Кольского Заполярья. Сегодня мы можем по достоинству оценить плоды труда крупных сельхозпроизводителей региона, небольших фермерских и крестьянских подворий, а также наших гостей из других регионов. Выражаю искреннюю благодарность организаторам ярмарки за работу и желаю всем, кто сегодня приехал в Колу насладиться неповторимой атмосферой.

Со сцены многочисленных зрителей радовали своими талантами творческие коллективы.

По сложившейся традиции в рамках «Кольской ярмарки» прошла церемонию награждения победителей конкурса по благоустройству придомовых территорий «Кольский дворик».

Фото: администрация Кольского района.