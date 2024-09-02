В Коле прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка

«Кольская ярмарка – 2024» развернулась в прошедшее воскресенье на площади районного Центра культуры, представив широкий ассортимент сельскохозяйственной и рыбной продукции. Гостей мероприятия приветствовали спикер регионального парламента Сергей Дубовой, сенатор Татьяна Сахарова, глава Кольского района Александр Лихолат.

Сергей Дубовой отметил, что у каждого региона России есть своя плодородная земля, богатства и достижения, которыми можно поделиться и которыми по праву можно гордиться.

— В Мурманской области аграрным центром смело можно назвать Кольский район. Несмотря на суровый северный климат, он богат сельскохозяйственными традициями и сегодня мы можем по достоинству оценить плоды труда лучших сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств региона, - сказал Сергей Дубовой.

Парламентарий отметил, что это изобилие – убедительное доказательство того, что сельское хозяйство на деле является значимой отраслью экономики. Он поблагодарил организаторов ярмарки за проделанную работу и пожелал всем посетителям приятного времяпровождения.

В этот день мероприятие также посетили первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко и председатель комитета Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Лариса Круглова.

Завершится событие концертной программой творческих коллективов Кольского района.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30649/