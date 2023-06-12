В Мурманске состоялось торжественное открытие бюста Герою Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу КононовуВ Коле прошли соревнования по плаванию, приуроченные к Дню России
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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.23 12:00

В Коле прошли соревнования по плаванию, приуроченные к Дню России

Состязания проводились в спортивном комплексе «Гольфстрим» среди пловцов ДЮСШ Кольского района. Юным спортсменам необходимо было преодолеть 50 метров вольным стилем или на спине.

Почётным гостем мероприятия стала председатель профильного комитета Мурманской областной Думы, заслуженный мастер спорта, призёр Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира Лариса Круглова.

- Проведение спортивных праздников, приуроченных к Дню России, стало доброй традицией Кольского района, - отметила она. - Каждый участник сегодняшних соревнований доказывает собственным примером важность занятий физкультурой и спортом. Выражу уверенность, что в стенах «Гольфстрима» обязательно вырастут будущие чемпионы, которые прославят Кольский район и Мурманскую область своими победами.

Парламентарий также напомнила, что спортивный комплекс с бассейном «Гольфстрим» был построен благодаря поддержке со стороны заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака и губернатора Андрея Чибиса. В нем учтены климатические условия Крайнего Севера. Специальные панели, утепленные изоляционным материалом, не пропускают холод, а собственная система отопления здания и подогрева воды позволяет использовать объект круглый год вне зависимости от тепловых ресурсных организаций.

В соревнованиях приняли участие около 30 человек. Первыми к финишу пришли спортсмены: в возрастной категории 2013-2014 г.р. - Екатерина Ильина и Артём Гина (вольный стиль), Мария Дубровская и Артём Скрипченко (на спине), 2011-2012 г.р. – Мария Семенова и Матвей Вовкович (вольный стиль), Камила Ахметшина (на спине), 2009-2010 г.р. - Дмитрий Кондратьев (вольный стиль), Полина Альгашова и Тимофей Ильин (на спине), 2007-2008 г.р. – Дарья Оркина и Ярослав Макаров (вольный стиль), Егор Кравченко (на спине).

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/17e/1zj2j4ylv79q0agrwv683kw4lfie8xmz.jpg

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