В Коле провели чемпионат и первенство Мурманской области по всестилевому каратэ

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса спортсмены продемонстрировали свои навыки и стиль в искусстве волевого противостояния, даря зрителям незабываемые моменты исполнения мощных ударов, пластичных движений и стремления к победе.

На церемонии открытия соревнований председатель Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной спортивной организации «Федерация всестилевого каратэ России» Олег Лузай приветствовал участников, пожелав успешных поединков.

«По результатам соревнований будет сформирована сборная Мурманской области по всестилевому каратэ на 2024 год. Победители смогут принять участие в первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа, которые состоятся в начале марта в Череповце, а также в чемпионате и первенстве России», – отметил Олег Лузай.

Всего на ковёр вышли 150 каратистов из спортивного клуба «Арвиол» Мурмашей, детско-юношеской спортивной школы №19 Мурманска, детско-юношеской спортивной школы Александровска, центра внешкольной работы Оленегорска, федерации Шотокан каратэ-до Мурманска, федерации каратэ Мурманской области, федерации каратэ Александровска. Соревновались каратисты в дисциплинах «весовая категория», «абсолютная категория», «ката-ренгокай», «двоеборье».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в «ката – ренгокай» победу одержали Григорий Осипов, Олеся Басова, Дмитрий Чен, Виринея Бочарова, Вадим Павлов, Вероника Кузнецова.

В дисциплине «весовая категория» на первом месте Вячеслав Потанин, Даниил Вичужанин, Владислав Авраменко, Федор Завгородний, Максим Грачев, Анастасия Хлучина, Ева Бурсевич, Иван Калиненко, Сергей Радыгин, Артём Тукшумский, Илья Ширин, Маргарита Рац, Максим Гулевич.

В «абсолютной категории» лучшими стали Алихан Калажоков, Софья Шмагалева, Алексей Сафоновский, Вероника Кузнецова, Антон Самарин, Игорь Волков.

В «двоеборье» первое место завоевали Алихан Калажоков, Софья Шмагалева, Сергей Радыгин, Олег Марущак.

В командном зачёте победила команда детско-юношеской спортивной школы Александровска. В призёрах детско-юношеская спортивная школа № 19 Мурманска и спортивный клуб «Арвиол» Мурмашей.

Организаторы отмечают, что подобные соревнования – это всегда событие в спортивной жизни региона, способствующее развитию и популяризации каратэ и создающее возможности для молодежи продемонстрировать свои силу и волю к победе.

Фото: https://gov-murman.ru