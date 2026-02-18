В Коле провели первенство Мурманской области по синхронному плаванию

В Коле, на базе плавательного бассейна «Гольфстрим», провели первенство Мурманской области по синхронному плаванию. В соревнованиях принимали участие спортсмены до 13 лет, им предстояло побороться за медали в дисциплине «фигуры».

В данной возрастной группе каждый участник должен был выполнить две обязательные и две дополнительные фигуры.

Победительницей соревнований стала Майя Плотникова. Серебряным призёром – Анна Тарасенко, бронзовым – Николь Легенчук. Все спортсменки представляют Кольский округ.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, такие соревнования не только выявляют сильнейших спортсменов, но и способствуют популяризации синхронного плавания в регионе, привлекая новых талантливых детей в этот красивый и сложный вид спорта.

Фото (Стас ДОРОЖКО): https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457324984%2Fwall-120229555_118666