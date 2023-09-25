В Коле провели первое первенство региона по конному спорту - первые официальные соревнования на территории Кольского Заполярья

В минувшую субботу в Коле состоялось первенство Мурманской области по конному спорту. Соревнования по выездке объединили 13 пар из команд «Берегиня» Ленинградской области и «Северная Звезда» Мурманской области. Участвовали спортсменки в возрасте до 15 лет.

«Золото» предварительного приза-дети «Езда А» завоевала София Волкова из Ленинградской области в паре с лошадью по кличке Ириска. Серебряным призёром стала Ирина Иванова на лошади по кличке Дариэль, также представители Ленинградской области.

«Бронзу» завоевала северянка Софья Бушнева на лошади по кличке Королева Виктория.

Лучший результат предварительного приза-дети «Езда В» и абсолютного первенства показали участники команды «Северная Звезда» Мурманской области. На первом месте Вероника Буткуте в паре с мерином по кличке Веллингтон. Второй стала Виктория Стенечкина с мерином по кличке Гетман. На третьем месте Мария Колосова с мерином по кличке Восторг.

Это первые официальные соревнования на территории Кольского Заполярья. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация конного спорта Мурманской области» получила аккредитацию в апреле текущего года.

Фото: https://gov-murman.ru