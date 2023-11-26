В Коле провели соревнования по баскетболу в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов

В Коле 24 ноября состоялись соревнования по баскетболу в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. На базе детско-юношеской спортивной школы в дисциплине 3*3 провели два зональных этапа – «Север» и «Запад».

По результатам зонального этапа «Север» среди юношей золотые медали завоевала команда средней общеобразовательной школы Кольского района. Серебро у команды средней общеобразовательной школы №41 из Мурманска, бронзовые призёры – команда лицея №1 из Североморска.

Среди девушек победу одержала команда средней общеобразовательной школы №41 из Мурманска, на втором месте команда из средней общеобразовательной школы Кольского района, на третьем месте команда лицея №1 из Североморска.

По результатам зонального этапа «Запад» среди юношей лучшей стала команда гимназии из Полярного. На втором месте команда средней общеобразовательной школы №19 из Заполярного.

Среди девушек на первом месте команда основной общеобразовательной школы №20 из Никеля. Серебряные призёры – команда основной общеобразовательной школы №2 из Полярного.

Игры финального этапа состоятся в Коле на базе детско-юношеской спортивной школы 2 декабря, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru