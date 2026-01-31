В Коле провели совместный рейд по квартирам должников

Взыскание долгов по оплате за предоставленные услуги в пользу организаций топливно-энергетического комплекса – одно из важных направлений деятельности судебных приставов Мурманской области.

Так, с целью повышения эффективности взыскания задолженности по платежам за потребленный газ судебные приставы отделения судебных приставов по Кольскому району провели совместный рейд с ресурсоснабжающей организацией по квартирам должников в Коле.

В ходе мероприятия выяснилось, что граждане знают о наличии задолженности, но не предпринимают никаких действий для её погашения. Сотрудники органа принудительного исполнения разъяснили им о последствиях неуплаты и проверили их имущественное положение. Также вручили должникам требования о явке в отделение судебных приставов Кольского района для определения источников погашения задолженности.

После визита судебных приставов один из должников, чтобы избежать отключения от газоснабжения, на следующий день погасил задолженность и исполнительский сбор в размере 37 тысяч рублей.

Представители ресурсоснабжающей организации также отключили от газоснабжения в двух квартирах граждан, накопивших задолженность более 390 тысяч рублей, что является крайней мерой, применяемой в соответствии с действующим законодательством.

Судебные приставы Мурманской области призывают северян своевременно и добровольно погашать свои долги во избежание применения мер принудительного характера. Не копите долги, рассчитывайтесь по ним своевременно.

Фото предоставлено УФССП России по Мурманской области.