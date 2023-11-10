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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 17:00

В Коле пройдёт семинар для волонтёров-организаторов

21 ноября в молодёжном пространстве «СОПКИ» в Коле (пер. Островский, 6) состоится семинар «Волонтёрская деятельность: ресурсы развития», в рамках регионального проекта «Социальная активность». Время проведения – с 10.00 до 18.30.

Спикер – педагог, журналист, специалист в разработке и проведении тренингов в направлении игровой психологии, генеральный директор АНО «Параллели» Ирина Рынкевич. 

Такой экспресс-курс будет полезен организаторам волонтёрской деятельности по различным направлениям: школьное и студенческое волонтёрство, волонтёрство трудоспособного населения, «серебряное» волонтёрство. 

Практикующие коллеги поделятся опытом с новичками, расскажут о методологическом и психологическом сопровождении волонтёрской деятельности и выявлении ресурсов для развития команды.

Более подробную информацию можно получить в комитете молодёжной политики Мурманской области.

 

Фото: https://youth.gov-murman.ru/news/494660/#&gid=1&pid=1

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