В Коле пройдут общественные обсуждения в рамках дорожного нацпроекта

В регионе продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», завершается процедура определения подрядчиков и контрактация на 2021 год в рамках дорожного нацпроекта. Уже заключены контракты на ремонт семи объектов в Коле и четырёх трасс региональной собственности в области.

Регион и муниципалитеты активно ведут подготовку к реализации дорожного нацпроекта в 2022 и 2023 годах. Этот вопрос стал одним из ключевых на заседании проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Мурманской области. Оно прошло под председательством министра транспорта и дорожного хозяйства региона Артема Гришина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам заседания принято решение провести в Коле общественные обсуждения объектов, которые будут запланированы для ремонта в 2022 году. Это необходимо, чтобы приступить к проведению электронных аукционов и контрактации в рамках дорожного нацпроекта на следующий год как можно раньше, по возможности – до конца 2021 года.