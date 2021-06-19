В Коле состоится этнофестиваль казачьей культуры «Казаки на Севере»

20 июня Заполярье примет этнофестиваль казачьей культуры по Северо-Западному федеральному округу «Казаки на Севере». Его заключительный этап пройдет с 14.00 до 17.00 на набережной в Коле – колыбели казачества на Русском Севере. Место проведения выбрано неслучайно. Именно район современной набережной был рубежом, на защиту которого от интервентов вставали местные воины, свято чтившие православную веру. Символично, что дата мероприятия приурочена к Дню Святой Троицы – одному из главных праздников Русской православной церкви, неразрывно связанной с историей казачества.

Почётными гостями фестиваля станут казачьи общества из Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологды и Республики Коми.

Первый этап фестиваля проходил в онлайн-формате – с начала мая на официальной странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» публиковались посты, знакомившие с участниками. Свою информацию в группе разместили казачьи общества Северо-Западного федерального округа, казачьи творческие коллективы, театральные коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства, военно-патриотические клубы, коллективы и исполнители национально-культурных общественных объединений.

Организатором этнофестиваля выступает Туломское хуторское казачье общество при поддержке администрации Кольского района и Министерства внутренней политики Мурманской области.

Этнофестиваль казачьей культуры по Северо-Западному федеральному округу Российской Федерации «Казаки на Севере» – один из проектов-победителей конкурса грантов Министерства внутренней политики Мурманской области 2020 года.

Мероприятие проходит в рамках реализации на территории Мурманской области Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.08.2020 №505.