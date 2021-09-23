В Коле состоится областная военно-спортивная игра «Зарница»

23 сентября на базе стрельбища Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району (автодорога Р-21 «Кола», 7 км) состоится областная военно-спортивная игра «Зарница». В этом году состязания приурочены к 80-летию начала формирования Полярной стрелковой дивизии народного ополчения.

К участию приглашаются команды образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся организаций дополнительного образования в возрасте от 11 до 13 лет. Число участников в команде – 7 человек.

Игра проводится в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

Организаторы – Министерство образования и науки Мурманской области, региональный центр дополнительного образования «Лапландия» совместно с Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району.