В Коле состоялись областные соревнования по плаванию по программе Специальной Олимпиады России

Участникам предстояло принять участие в заплывах на дистанции 25, 50 и 100 метров вольным стилем и на спине. На старты вышли порядка 40 пловцов из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска и Кильдинстроя.

Золотые медали соревнований в своих дисциплинах завоевали Мария Горева (Оленегорск), Арсений Грибцов (Мурманск), Наталия Петрякова (Оленегорск), Денис Попов (Оленегорск), Никита Ершиков (Оленегорск), Савва Поротиков (Кильдинстрой), Даниил Носенко (Мурманск), Софья Мухарская (Оленегорск), Станислав Буков (Оленегорск) и Никита Ершиков (Оленегорск).

Серебряные награды достались Софье Мухарской (Оленегорск), Дмитрию Шерстеневу (Оленегорск), Адриану Алексееву (Кильдинстрой), Юрию Тихонову (Мурманск), Денису Самойленко (Оленегорск), Федору Хромову (Кильдинстрой), Марии Горевой (Оленегорск), Егору Жидких (Мурманск), Юлии Левиной (Кильдинстрой), Денису Парфени (Оленегорск) и Александру Каменецкому (Оленегорск).

Бронзовые медали получили Мирослава Стародубцева (Мончегорск), Егор Жидких (Мурманск), Анна Макаренко (Мурманск), Артем Ерофеев (Оленегорск), Денис Парфени (Оленегорск), Родион Муравьев (Кильдинстрой), Павел Метелев (Мурманск), Полина Цвиликова (Мурманск), Анна Макаренко (Мурманск), Адриан Алексеев (Кильдинстрой) Денис Самойленко (Оленегорск), Артем Аноховский (Оленегорск) и Даниил Бойков (Кильдинстрой)

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития на территории Мурманской области Специального Олимпийского движения; привлечения внимания государственных, общественных и других организаций к проблемам инвалидов и лиц с интеллектуальными нарушениями; активизации деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации и социальной адаптации, интеграции в общество инвалидов и лиц с умственной отсталостью средствами физической культуры и спорта; выявления и отбора спортсменов с целью формирования сборной команды Мурманской области для участия в соревнованиях всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/