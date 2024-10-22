В Коле состоялись региональные соревнования Ассоциации студенческого баскетбола

В Коле определили победителей регионального турнира Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) 3х3 в рамках комплексных всероссийских соревнований среди команд Мурманской области.

В соревнованиях приняли участие 11 команд со всей области – семь мужских и четыре женских коллектива.

Победителем среди мужчин стала команда «NordBoys» (г. Мурманск), которая победила во всех пяти играх. Состав команды – Павел Чапланов, Сергей Белехов, Павел Рыбкин и Илья Селяков.

У женщин первенство взяла команда «СКФКиС» (г. Мончегорск), одержавшая три победы в трёх матчах. Коллектив команды-победителей – Евгения Миронова, Анастасия Грузневич, Кира Попович и Анна Кирюшина.

Победители регионального турнира получили путёвку в Суперфинал АСБ, который состоится в Москве с 22 по 24 ноября, отмечает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/