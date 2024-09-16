В Коле состоялись региональные соревнования по конному спорту

Соревнования по выездке объединили 20 пар, все спортсмены из Мурманской области. За право быть лучшими состязались представители конноспортивных клубов «Северная Звезда», «Фортуна», «Мечта».

Оценивали мастерство участников судьи высшей и первой категории из Ленинградской и Новгородской областей.

В предварительном и командном призе выездка - большой круг победу одержала Виктория Стенечкина с лошадью по кличке Кампина Гранди. В общем зачёте предварительного приза выездка - большой круг на первом месте Галина Бойкова с жеребцом по кличке Ван Хельсинг. В обязательной программе №1 выездка - малый круг на первом месте Варвара Зубкова с мерином по кличке Талисман.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в общем зачёте предварительного приза-дети «Тест А» выездка - малый круг лучший результат показали Елена Григорьева с мерином по кличке Талисман.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/