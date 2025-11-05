Полиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской ФедерациейВ Коле состоялось открытие второго этапа благоустройства Поморской набережной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.11.25 10:00

В Коле состоялось открытие второго этапа благоустройства Поморской набережной

В этом году осуществлялся второй этап благоустройства Поморской набережной в Коле, а именно новой видовой точки на залив. Вчера в открытии принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Дорогие жители города Кола, северяне! Поздравляю вас с Днём народного единства, он объединяет поколения всех жителей России, потому что, когда мы вместе, независимо от национальности, вероисповедания, традиций, мы побеждаем. И сегодня наша страна переживает непростой период. В одном строю, на разных участках фронта, плечом к плечу бьются наши бойцы. Наша страна развивается благодаря воле, силе людей и, конечно, Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Правильно, что несмотря на все сложности мы делаем так, чтобы жителям региона жилось лучше. Это важно, потому что качество жизни должно меняться. Эта набережная — тому пример. Поздравляю вас, друзья!», — сказал глава региона.

Набережная Колы стала визитной карточкой региона. Реализация второго этапа благоустройства позволила увеличить площадь благоустроенной территории на 12 тысяч м², создавая комплексное общественное пространство для отдыха, занятий спортом и проведения досуга.

В рамках первого этапа благоустройства набережной в Коле были завершены работы по расчистке территории от свалки, прокладке наружных сетей электроснабжения под землю, установке уличного освещения. Также была создана пешеходная зона и проведено озеленение, включающее установку деревянных лежаков.

В рамках второго этапа установлены малые архитектурные формы зоны отдыха, смонтированы амфитеатр и смотровые площадки, выполнено наружное освещение, благоустроены откосы и тротуары.

Особое внимание уделили сохранению самобытности региона. Озеленительные мероприятия включали посадку новых деревьев и кустарников.

Глава Кольского округа Александр Лихолат отметил, что реализовать столь важный объект было бы невозможно без поддержки регионального правительства.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, за 6 лет в Мурманской области благодаря Всероссийскому конкурсу проектов создания комфортной городской среды в регионе реализован 21 проект благоустройства — 18 проектов победителей конкурса и 3 проекта финалиста.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556487/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире12:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)13:00«Защита свидетелей». Художественный сериал, 10 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Валюту (16+)Курс доллара США незначительно дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»