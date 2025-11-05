В Коле состоялось открытие второго этапа благоустройства Поморской набережной

В этом году осуществлялся второй этап благоустройства Поморской набережной в Коле, а именно новой видовой точки на залив. Вчера в открытии принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Дорогие жители города Кола, северяне! Поздравляю вас с Днём народного единства, он объединяет поколения всех жителей России, потому что, когда мы вместе, независимо от национальности, вероисповедания, традиций, мы побеждаем. И сегодня наша страна переживает непростой период. В одном строю, на разных участках фронта, плечом к плечу бьются наши бойцы. Наша страна развивается благодаря воле, силе людей и, конечно, Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Правильно, что несмотря на все сложности мы делаем так, чтобы жителям региона жилось лучше. Это важно, потому что качество жизни должно меняться. Эта набережная — тому пример. Поздравляю вас, друзья!», — сказал глава региона.

Набережная Колы стала визитной карточкой региона. Реализация второго этапа благоустройства позволила увеличить площадь благоустроенной территории на 12 тысяч м², создавая комплексное общественное пространство для отдыха, занятий спортом и проведения досуга.

В рамках первого этапа благоустройства набережной в Коле были завершены работы по расчистке территории от свалки, прокладке наружных сетей электроснабжения под землю, установке уличного освещения. Также была создана пешеходная зона и проведено озеленение, включающее установку деревянных лежаков.

В рамках второго этапа установлены малые архитектурные формы зоны отдыха, смонтированы амфитеатр и смотровые площадки, выполнено наружное освещение, благоустроены откосы и тротуары.

Особое внимание уделили сохранению самобытности региона. Озеленительные мероприятия включали посадку новых деревьев и кустарников.

Глава Кольского округа Александр Лихолат отметил, что реализовать столь важный объект было бы невозможно без поддержки регионального правительства.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, за 6 лет в Мурманской области благодаря Всероссийскому конкурсу проектов создания комфортной городской среды в регионе реализован 21 проект благоустройства — 18 проектов победителей конкурса и 3 проекта финалиста.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556487/#&gid=1&pid=3