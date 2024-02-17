15 февраля в Коле состоялось торжественное мероприятие в честь россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В нём приняли участие первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, депутат регионального парламента Лариса Круглова, глава Кольского района Александр Лихолат, члены семьей участников СВО, ветераны боевых действий, представители общественных организаций, жители района.

- Мы искренне гордимся нашими земляками, которые с честью и достоинством вынесли суровые испытания, проявили безмерную отвагу и силу духа, участвуя в миротворческих операциях, спасая жизни людей в «горячих точках». Сегодня в одном строю рядом с ними стоят наши воины, которые защищают нашу Родину в ходе специальной военной операции, - отметил Владимир Мищенко.

- Мы скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений и пал в бою смертью храбрых. Их имена навечно останутся в наших сердцах, - сказала Лариса Круглова.

Одним из знаковых событий памятного вечера стало вручение Синеоковой Надежде Николаевне - маме участника СВО Синеокова Константина Юрьевича - ордена Мужества, которым её сын был посмертно награждён за проявленную самоотверженность, мужество и отвагу.

Также в рамках мероприятия прошла церемония принятия торжественной клятвы и вступления в ряды военно-патриотического объединения «ЮНАРМИЯ» учащихся Кольского района.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29473/