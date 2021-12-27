В Коле состоялось торжественное закрытие проекта «Ответственное отцовство»

В церемонии принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, который напомнил, что этот социальный проект стартовал в 2021-ом, в этом же году в календаре праздничных дат появился День отца, который впервые северяне отметили 17 октября.

— Это событие – признание на государственном уровне важной роли отца в воспитании ребенка, формировании его как полноценной здоровой личности. В Мурманской области немало достойных отцов, которые являются образцом для своих детей и авторитетом. Многие из них стали активными участниками проекта. Семьями в полном составе они посещали культурно-досуговые мероприятия, состязались в спортивных играх. Все вместе испытывали радость и удовольствие от побед и достижений, – отметил депутат.

Сергей Дубовой пожелал проекту дальнейшего развития, организаторам и специалистам – вдохновения и новых успехов в профессиональной деятельности, всем папам - терпения, мудрости и крепкого семейного счастья.

За активное участие в реализации регионального проекта «Ответственное отцовство» Благодарственными письмами Мурманской областной Думы награждены Сергей Шпаков и Михаил Сухан.

В рамках мероприятия посредством лотереи были определены победители в номинациях: «Я – будущий отец», «Я – молодой отец», «Я – многодетный отец».

Специальный приз вне номинаций глава регионального парламента передал Сергею Садилову – одинокому отцу из Оленегорска.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22613/