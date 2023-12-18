В Коле состоялся финал областных соревнований по каратэ «Полярная звезда»
На базе физкультурно-оздоровительного комплекса соревновались юноши и девушки в возрасте 12-13 лет и 14-15 лет. Соревнования проходили в дисциплине «весовая категория» и собрали порядка 95 каратистов из Мурманска, Мончегорска, Мурмашей и Оленегорска.
По итогу состязаний сильнейшими стали Денис Булатов, Максим Пакшин, Владислав Авраменко, Федор Завгородний, Ева Бурсевич, Максим Грачев, Елизавета Коренева, Иван Кевара, Даниил Стельмашонок, Владимир Грачев, Дженнет Джафарова, Арина Астрамович.
С серебряными медалями ушли Михаил Уланов, Софья Мирошниченко, Максим Гулевич, Родион Горл, Кирилл Круговой, Маргарита Рац, Каролина Гришина, Иван Субботин, Максим Иващенко, Артём Селькин, Роман Малашихин, Елизавета Иванова.
Бронзовые призёры – Кирилл Степанов, Татьяна Зверева, Матвей Останин, Никита Моисеев, Никита Войтюк, Антон Самарин, Валерия Журавлева, Егор Смирнов, Анатолий Шаров, Максим Гурин, Семен Попов, Анастасия Петрова.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, главными задачами проведения соревнований являются развитие данного вида спорта в нашем регионе, приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного мастерства спортсменов, выявление сильнейших для формирования спортивных сборных команд Мурманской области с целью участия в официальных спортивных мероприятиях, а также подготовка спортивного резерва.
Фото: https://gov-murman.ru