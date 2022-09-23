В Коле состоялся праздничный вечер, посвященный 95-летию со дня образования одного из крупнейших муниципальных образований Мурманской области

В мероприятии приняли участие глава региона Андрей Чибис, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы, представители муниципальных образований региона.

Сергей Дубовой отметил, что почти век старейший район региона остаётся важным центром развития заполярного агропромышленного комплекса:

- Несмотря на суровый климат, Кольский район богат сельскохозяйственными традициями и обеспечивает свежими продуктами всю Мурманскую область. Он по-прежнему сохраняет свои позиции в энергетической отрасли и промышленности. У этой территории большие перспективы, ведь самое главное её богатство – неравнодушные, преданные своей земле люди. С каждым годом район привлекает все больше и больше туристов, которых искренне восхищает красота северной природы, уникальность и самобытность древних традиций коренных народов. Настойчивость и упорство местных жителей вселяют уверенность, что даже самые смелые проекты обязательно воплотятся в жизнь.

Парламентарий выразил благодарность всем, кто вносит посильный вклад в развитие района и всей Мурманской области, и вручил награды областной Думы, пожелав благополучия и дальнейших успехов в созидательном труде.

Праздничные мероприятия, посвященные знаменательной дате, продолжатся в субботу. 24 сентября на Приморской набережной Колы жителей и гостей ожидает насыщенная программа мультикультурного фестиваля «Кольские легенды», а также концертная программа творческих коллективов со всего региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24585/