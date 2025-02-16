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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.25 08:00

В Коле состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов

15 февраля в Кольском районном центре культуры прошёл концерт, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На памятный вечер были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и их семьи.

К гостям мероприятия с приветствием обратился председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что в эти февральские дни вся страна вспоминает участников боевых действий в более чем тридцати горячих точках за пределами нашей страны.

– В Год защитника Отечества, в год 80-летия Великой Победы очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана приобретает особый смысл, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Мы помним, как в детстве смотрели на ветеранов Великой Отечественной войны – они были нашими героями. Время безжалостно и быстротечно, и сегодня как на героев молодёжь смотрит на афганцев. А рядом с ними в один строй встали совсем молодые ребята, которые уже прошли боевое крещение. В современном мире мы столкнулись с новой, казалось бы, забытой угрозой. Наши бойцы вновь с оружием в руках отстаивают интересы России. Опыт ветеранов сейчас особенно востребован. Их жизненный путь и моральные ориентиры служат примером для тех, кто защищает нашу страну сегодня, и для тех, кому еще предстоит жить и трудиться на этой земле.

В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония вручения медалей «80 лет Победы». Спикер областной Думы Сергей Дубовой, глава Кольского района Александр Лихолат вручили памятные знаки ветеранам.

Во время торжественной церемонии 10 учащихся Верхнетуломской средней школы были посвящены в юнармейцы. Они принесли клятву «Юнармии» и получили напутствия.

Торжественный вечер завершился творческими номерами артистов из Мурманска и Кольского района.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/7bc/f21hyvza796da37jdii9q968tsggb63b.jpg

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