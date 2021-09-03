В Коле стартовал ремонт дороги по дорожному нацпроекту 2022 года

В Коле отремонтируют улицу Победы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация ООО «Север строй» приступила к фрезерованию дорожного покрытия.

«В Коле работы, запланированные в рамках нацпроекта 2021 года, полностью завершены - отремонтированы 7 объектов. Поскольку позволяют погодные условия, подрядчик досрочно выполняет ремонт ещё одного объекта из плана следующего года. Опережающими темпами мы ведем ремонты и на региональных трассах: в высокой степени готовности 2 объекта нацпроекта 2022 года и ещё на одном к работам уже приступили», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин.

Подрядные организации для работы в осенний период вынуждены соблюдать ряд дополнительных требований: согласно действующим стандартам качества укладка асфальтобетонного покрытия допускается в осенний период при определенных условиях. Так, к примеру, толщина укладки асфальтобетонного покрытия должна быть на менее 4 см. Кроме того, необходимо поддерживать заданную температуру асфальтобетонной смеси и подбирать для работ оптимальный тип катков, которые позволят быстро и качественно произвести укладку асфальтобетонного покрытия. При необходимости добавлять присадки в смесь для возможности более качественной укладки покрытия при низких температурах воздуха.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, по итогам дорожных ремонтов будут выполняться пробы асфальта. Оплата работ подрядчикам выполняется только после успешного прохождения экспертизы. Все недочеты подрядные организации выполняют за собственный счёт в рамках гарантийных обязательств сроком на 4 года.