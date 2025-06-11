В Коле стартовали работы по устройству фундамента домов на строительной площадке ЖК «Кольские Огни»

На стройплощадке ЖК «Кольские Огни» продолжаются активные работы: строители приступили к устройству фундамента домов первой очереди. Работы идут в плановом режиме, на объекте уже завершена разработка котлованов и подготовлено основание под фундаментные плиты.

До конца недели специалисты завершат бетонную подготовку и выполнят армирование фундаментных плит под три корпуса первой очереди. Одновременно на площадке начнётся подготовка к следующему этапу — в ближайшее время стартуют работы по устройству свай под корпуса 4 и 5. Активное погружение свай начнётся сразу после проведения необходимых испытаний.

«Наш первый проект в Мурманской области станет современным и комфортным пространством в Коле, где жители смогут с пользой и удовольствием проводить своё время. Особое внимание мы, конечно, уделяем вопросам безопасности, используем специальные технологии и материалы для повышения устойчивости домов к суровому северному климату. Все работы ведутся в соответствии с графиком, скоро приступим к возведению первых монолитных вертикальных конструкций», – отметила директор кластера «Северо-Запад» группы «Самолёт» Ольга Щилова.

Проект «Кольские Огни» девелоперская группа «Самолет» реализует при поддержке правительства Мурманской области в рамках стратегического плана развития «На Севере – жить!». Это первый за три десятка лет крупный коммерческий жилой проект в регионе, ориентированный на создание комфортного и устойчивого к арктическому климату городского пространства.

В рамках первой очереди будет построено 5 жилых корпусов высотой от 9 до 14 этажей, в которых смогут проживать около 1,5 тысячи семей. Завершить строительство всего проекта планируется в 2029 году. В жилом комплексе доступна покупка квартир по программе «Арктическая ипотека» под 2% годовых.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, сегодня в Мурманской области идёт строительство 16 жилых домов. Из 2084 квартир в них 68% будут выставлены на продажу. Кроме того, в 2025 году планируется запустить строительство ещё не менее шести домов суммарно на 931 квартиру. Всего, в том числе в рамках разработанных для опорных населённых пунктов Мурманской области, в ближайшие 10 лет в регионе планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548278/#&gid=1&pid=2