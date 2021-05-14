В Коле торжественно открыли новый бассейн

В Коле торжественно открыли комплекс с плавательным бассейном. На мероприятии присутствовали вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава Кольского района Андрей Малхасян, глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

«Объект построен качественно. Это лучший бассейн во всей Мурманской области. Здесь использована современная и долговечная технология. Надеюсь, что этот объект принесёт удовольствие жителям города Колы и всего региона», – отметил Владислав Сандурский.

Как подчеркнул вице-губернатор, технология чаши из нержавеющей стали не только сокращает сроки строительства на 2-3 месяца, но и позволяет эксплуатировать бассейн в течение 50 лет практически без ремонта. Аналогичные технологии планируется применять при строительстве бассейнов в ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск.

Спорткомплекс в Коле был завершён в апреле. Месяц понадобился на подготовку документов, пуск тепла и испытания чаш. Ввод в эксплуатацию был подписан 12 мая, а уже сегодня бассейн открыл свои двери. Бесплатные сеансы состоятся в 18.30, 19.15 и 20.00.

Напомним, бассейн в Коле был возведён в рамках партийного проекта «Единой России», федеральной и региональной программ «Развитие физической культуры и спорта».