В Коле в высокой степени готовности находятся три объекта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Коле в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в работе находится шесть автомобильных дорог. В высокой степени готовности находятся три объекта по проспектам Защитников Заполярья, Миронова и улице Красноармейской.

«По общему выполнению работ на 21 июня, в сравнении с прошлой неделей показатель роста составил 5%. Выполнено порядка 23 тысяч кв. метров фрезерования дорожного полотна, что составляет 94% от общего количества. Более 5 тысяч кв. метров уложено асфальтобетона», – отметил на оперативном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

Также руководитель регионального Минтранса добавил, что по улице Строительной работы запланированы с 1 августа, но ремонт начнётся раньше – 1 июля.