В Коле во время встречи органов власти и предпринимателей обсудили вопросы о мерах финансовой поддержки, об условиях и принципах получения необходимых услуг

В Коле в рамках Дней предпринимательства состоялась открытая встреча главы администрации Кольского района – инвестиционного уполномоченного администрации Кольского района с предпринимателями, а также представителями регионального Центра «Мой бизнес».

На встрече обсуждали региональные и муниципальные меры поддержки бизнеса, актуальные проблемы и возможные пути их решения, а также состоялось свободное общение с участниками. В ходе диалога затронули вопросы о мерах финансовой поддержки, об условиях и принципах получения необходимых услуг, об изменениях в законодательстве.

Представитель регионального Центра кластерного развития рассказал о кластерной поддержке, которая реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а представитель Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора в своём выступлении озвучил региональные меры поддержки.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, у субъектов малого и среднего бизнеса была возможность напрямую пообщаться со специалистами профильных региональных министерств, комитетом по туризму Мурманской области, УФНС по Мурманской области, а также представителями учреждений и организаций, взаимодействующих с бизнес-сообществом.

«Начиная с 2021 года у нас в области заработали инвеступолномоченные, в функционал которых теперь входят и решение проблем предпринимателей, поэтому в этом году мы по аналогии с прошлогодним «МСП-десантом», проведём во всех муниципалитетах области такие расширенные встречи», – сказала начальник управления государственной поддержки Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Марта Говор.

Фото: https://gov-murman.ru