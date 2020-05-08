Акция «Георгиевская ленточка» состоялась на причалах Мурманского морского торгового портаВ конкурсе #окновпобеду уже приняли участие более 500 северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.05.20 11:40

В Коле возвели половину свайного фундамента для опор нового моста через Тулому

Сейчас на объекте готовится основание для будущего железобетонного моста. К концу 2020 года будут возведены все основные конструкции нового моста.

Металлическое пролётное строение весом 750 тонн будет опираться на четыре бетонные опоры. Для их устройства выполняют погружение буронабивных свай. Свайный фундамент уже готов на двух опорах. В начале лета планируется приступить к надвижке пролётного строения.

Мост через р. Тулома на 1388-м км автодороги Р-21 «Кола» в Коле был последним ремонтонепригодным искусственным сооружением на трассе Р-21 «Кола» в Заполярье. Реконструкция объекта реализуется в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Новый мост будет иметь сталежелезобетонное пролетное строение с монолитной железобетонной плитой проезжей части. Увеличится габарит сооружения – он станет длиннее на 20 метров и шире: к двум полосам движения добавятся две полосы безопасности по 1,5 метра и такой же ширины тротуары с обеих сторон проезжей части. Срок сдачи объекта в эксплуатацию: осень 2021 года.

Движение транспорта осуществляется по Кольскому мосту, а существующий мост на время реконструкции стал качественной и безопасной пешеходной переправой. Для этого строители выполнили технически сложную операцию: сооружение весом 800 тонн передвинули на 16 метров в сторону и установили на временные опоры. На входе и выходе построены два 24-метровых пандуса, сделана отсыпка и проход к пешеходному мосту, установлено освещение, ограждение, козырьки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СидимДома, а оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
GARPIN@
05.05.20 08:46
Социально ответственная компания не жалеет средств ради здоровья наёмных работников! О таком отношении бизнеса к своим работникам в США приходится только мечтать!
Комментарий к новости:«Принцесса Анастасия» на рейде ждёт зараженных вахтовиков из Белокаменки
Виктор Федоров, полковник в отставке
04.05.20 07:39
1. Спасибо начальнику УФСБ по СФ за работу органа в архиве. Вот еще бы «архивисты» стали внимательней и не тиражировали бы пропагандистские штампы советского периода. 2. Что такое эскортирование воен
Комментарий к новости:Новая экспозиция, посвященная воинам-контрразведчикам, открыта в музее Морской авиации Северного флота
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Международные новости». Информационная программа (12+)13:15«Кремлёвские лейтенанты: герои и предатели». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Деньги россиян – несостоявшихся пассажиров могут скоро превратиться в ваучер-PRO Валюту (16+)Есть надежда на рост цены на нефть, есть надежда на укрепление рубля-PRO Энергетику (18+)С начала 2020 года заполярные атомщики произвели 3639,4 млн кВтч электроэнергии, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 132,2 млн кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 мая-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Деньги россиян – несостоявшихся пассажиров могут скоро превратиться в ваучер
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 415 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика