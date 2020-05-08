В Коле возвели половину свайного фундамента для опор нового моста через Тулому

Сейчас на объекте готовится основание для будущего железобетонного моста. К концу 2020 года будут возведены все основные конструкции нового моста.

Металлическое пролётное строение весом 750 тонн будет опираться на четыре бетонные опоры. Для их устройства выполняют погружение буронабивных свай. Свайный фундамент уже готов на двух опорах. В начале лета планируется приступить к надвижке пролётного строения.

Мост через р. Тулома на 1388-м км автодороги Р-21 «Кола» в Коле был последним ремонтонепригодным искусственным сооружением на трассе Р-21 «Кола» в Заполярье. Реконструкция объекта реализуется в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Новый мост будет иметь сталежелезобетонное пролетное строение с монолитной железобетонной плитой проезжей части. Увеличится габарит сооружения – он станет длиннее на 20 метров и шире: к двум полосам движения добавятся две полосы безопасности по 1,5 метра и такой же ширины тротуары с обеих сторон проезжей части. Срок сдачи объекта в эксплуатацию: осень 2021 года.