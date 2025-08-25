В Коле впервые состоялся Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту

В Коле на базе конноспортивного клуба «Северная звезда» состоялся Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту. В нашем регионе соревнования подобного статуса, в которых приняли участие более 300 пар наездников и скакунов, проведены впервые.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, участникам предстояло продемонстрировать свои навыки в дисциплинах «выездка – малый круг» и «выездка – большой круг» в трёх возрастных категориях: мальчики и девочки от 10 до 14 лет, юноши и девушки от 14 до 18 лет, а также мужчины и женщины.

В отдельных дисциплинах золотые медали турнира завоевали Галина Бойкова, Мария Колосова, Валерия Халяпина и Арина Румянцева. «Серебро» завоевали Екатерина Горай, Мария Колосова, Мария Улохова и Ольга Моренко, а «бронзу» – Анастасия Волкова, Полина Нефедова, Ольга Моренко и Виктория Стенечкина

По итогам абсолютного зачёта победителями первого Кубка губернатора Мурманской области по конному спорту в своих возрастных категориях стали Галина Бойкова, Мария Колосова и Арина Румянцева.

«Развивать конный спорт на Севере крайне непросто, но у нас есть такие энтузиасты, которые возродили региональную федерацию и смогли впервые провести соревнования такого уровня. Благодарю участников и организаторов Кубка губернатора Мурманской области за их отношение к делу!», – сказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как отмечает региональное Министерство спорта, конный спорт активно развивается в Мурманской области. Первое первенство состоялось в Коле в 2023 году, а чемпионат впервые провели в 2024 году. Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552264/#&gid=1&pid=3