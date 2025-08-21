В Коле впервые стартует Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту

В Коле на базе конноспортивного комплекса «Северная звезда» впервые пройдёт Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту. В соревнованиях примут участие порядка 50 пар из Мурманска и Апатитов.

За победу в кубке будут бороться всадники в трёх возрастных категориях – мальчики и девочки от 10 до 14 лет, юноши и девушки от 14 до 18 лет, а также мужчины и женщины. По итогам соревнований определят победителей и призёров в личном и командном зачетах.

Кубок губернатора Мурманской области стартует 21 августа, когда в борьбу за малый приз вступят мужчины и женщины. Начало – в 16.00. Соревнования продлятся до 23 августа.

Как отмечает региональное Министерство спорта, конный спорт активно развивается в Мурманской области. Первое первенство состоялось в Коле в 2023 году, а чемпионат впервые провели в 2024 году. Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552048/#&gid=1&pid=1