Мурманская область. Арктика (16+)21.08.25 10:00

В Коле впервые стартует Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту

В Коле на базе конноспортивного комплекса «Северная звезда» впервые пройдёт Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту. В соревнованиях примут участие порядка 50 пар из Мурманска и Апатитов.

За победу в кубке будут бороться всадники в трёх возрастных категориях – мальчики и девочки от 10 до 14 лет, юноши и девушки от 14 до 18 лет, а также мужчины и женщины. По итогам соревнований определят победителей и призёров в личном и командном зачетах.

Кубок губернатора Мурманской области стартует 21 августа, когда в борьбу за малый приз вступят мужчины и женщины. Начало – в 16.00. Соревнования продлятся до 23 августа.

Как отмечает региональное Министерство спорта, конный спорт активно развивается в Мурманской области. Первое первенство состоялось в Коле в 2023 году, а чемпионат впервые провели в 2024 году. Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552048/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
