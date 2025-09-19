В Коле вынесен приговор по уголовному делу о получении взятки за незаконные действия работника Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Кольским районным судом вынесен приговор 29-летнему мурманчанину, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, было установлено, что виновный, являясь сотрудником Мурманского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», 13 сентября 2024 года, будучи наделённым полномочиями по оформлению и выдаче путевок на добычу (вылов) водных биологических ресурсов при организации любительской рыбалки, незаконно оформил 25 путёвок без личного присутствия лиц и в отсутствии оригиналов необходимых документов за денежное вознаграждение.

На стадии предварительного следствия и в суде обвиняемый вину признал полностью.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил наказание в виде в виде штрафа в размере сорокакратной суммы взятки – в размере 550000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 2 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.