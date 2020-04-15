В Коле задержана северянка, подозреваемая в серии автокраж

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Кольского района, который заявил о хищении из принадлежащего ему автомобиля «Тойота Камри» имущества на общую сумму 5,5 тысячи рублей. По словам мужчины, злоумышленник проник в салон машины, оставленной на улице Поморская в Коле, путем свободного доступа и забрал видеорегистратор и зарядное устройство.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Через несколько часов в дежурную часть поступила информация о том, что из другого автомобиля - «Тойота Рав-4», припаркованного на той же улице Поморская, похищен мобильный телефон «Самсунг» стоимостью 20 тысяч рублей. Женщину, предположительно совершившую кражу, задержали случайные свидетели, они же и вызвали полицию.

Оперативники доставили подозреваемую в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Личность злоумышленницы было установлена, ею оказалась неработающая ранее судимая колянка 1983 года рождения. Она призналась в содеянном и пояснила, что испытывает материальные затруднения. Решив это исправить, подозреваемая дергала двери машин, надеясь найти незапертые. Из двух незакрытых владельцами машин она забрала вещи, которые планировала продать.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по фактам краж возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемой северянки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.