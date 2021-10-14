В Коле завершается ремонт улицы Победы по дорожному нацпроекту 2022 года

В агломерации «Мурманская» завершаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за 2021 год и опережающими темпами выполняется ремонт на улице Победы в Коле по плану 2022 года.

«Работы по 2022 году стали возможными благодаря тому, что в Коле еще в июле с опережением завершился ремонт плановых 7 объектов нацпроекта, - пояснил глава регионального Минтранса Артём Гришин. - Было принято решение приступать к объектам 2022 года. Выбрали достаточно длинную улицу, улицу Победы. Дополнительное финансирование работ позволило выполнять работы в зачёт следующего года, чтобы жители города могли пользоваться качественными и безопасными дорогами намного раньше запланированного. Ориентировочно на следующей неделе подрядчик планирует завершить ремонт».

Министр отметил ответственную и качественную работы заказчика и подрядчика, высокие темпы выполнения ремонта и достаточный контроль на всех этапах. Качество итоговой работы покажет специализированная экспертиза.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, контрактом предусмотрен большой объём работ: обновление асфальта проводится по всей длине улицы с учетом тротуаров. Стоимость контракта составляет порядка 20 миллионов рублей.