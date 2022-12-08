В Коле завершилась масштабная реконструкция Советского проспекта

В Коле появилась новая локация – площадь Мира. Такое название получила часть Советского проспекта, которая была масштабно реконструирована в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жильё и городская среда».

Теперь у жителей и гостей города появилось уютное место для отдыха, свой амфитеатр с подсветкой, благоустроенная лестница, а также удобные скамейки для отдыха и зоны фудкорта.

В расположенном по соседству сквере проведены работы по обрезке старых насаждений, а следующей весной там высадят порядка двухсот деревьев и кустарников. Сама площадь Мира выложена плиткой, зимой её будут посыпать специально закупленной мраморной крошкой.

В преддверии нового года в сквере у амфитеатра установили новогоднюю ель, и эта территория по-прежнему будет является точкой притяжения для колян и гостей города.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в рамках масштабной реконструкции заметно изменилась и территория возле Краеведческого музея города Колы. Одна из стен бывшей макаронной фабрики расписана в виде летописи жизни города, здесь разместились инсталляции в виде традиционных лодок, повозок, которые некогда служили жителям Колы, а на специальных информационных стендах можно узнать больше информации о самом древнем городе Кольского края.

Фото: https://gov-murman.ru