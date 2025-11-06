В Коле завершилось региональное первенство по настольному теннису

В физкультурно-оздоровительном комплексе Колы провели первенство Мурманской области по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов в четырех возрастных категориях: до 12, до 14, до 16 и до 20 лет. Лучших определяли в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

Победу, каждый в своей возрастной категории, одержали Полина Коптяева, Олеся Шаповалова, Анастасия Попова, Диана Шипакова, Федор Свиридович, Станислав Капустин, Елисей Шаповалов, Тимофей Силинский.

Победителями в парном разряде среди девушек стали Диана Шипакова и Кира Шишкина. Среди юношей – Елисей Шаповалов и Лев Вялов. В смешанном парном разряде лучшими стали Мария Трунова и Елисей Шаповалов.

Следующие соревнования по настольному теннису состоятся 8 ноября. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса Колы участникам предстоит определить сильнейших в рамках чемпионата Мурманской области. Соревнования пройдут в дисциплине «одиночный разряд» среди мужчин и женщин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556501/#&gid=1&pid=6